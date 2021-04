Evitan la ordeña de camiones de basura

Rioverde.- Para evitar que trabajadores ordeñen los camiones recolectores de basura, les colocan candados a las unidades y sólo hay una persona que se encarga de este trabajo.

El Oficial Francisco Esparza Martínez, refiere que se tiene la experiencia que el año pasado se detectó que un trabajador ordeñaba un camión recolector de basura y que los galones con diesel los llevaba a su vivienda, incluso el departamento de Contraloría municipal realizó una investigación al respecto de esta queja.

Indicó el funcionario que se cuenta con 13 unidades y ya se les colocó los candados y las llaves las tiene en resguardo Nicolás Rodríguez, quien acude diariamente a la gasolinera autorizada para que se le provea de combustible a la unidad.

Lo que se busca es cuidar el diésel, que no sea ordeñado el vehículo, el servicio es más eficiente no se presentan suspicacias si le roban o no le roban, o de plano ordeñan el diésel.

Se desconoce cuánto se eroga mensualmente en el pago del combustible, pero se cuenta con 125 unidades, pero quienes más gastan son los vehículos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Servicios Municipales.