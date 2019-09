Ex braceros buscarán entrevista con AMLO

MATEHUALA.- Los ex braceros cansados de esperar sus 38 mil pesos de su fondo de ahorro, planean entrevistarse con Andrés Manuel López Obrador en su visita a Matehuala.

Han pasado largos años y los ex braceros no han logrado tener en sus manos el pago de los 38 mil pesos. El representante de la Sociedad de Productores Ganaderos Matehualenses, Eduviges Mendoza Villanueva declaró que una vez que se anunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador estará en esta ciudad "vamos a buscar la forma de que nos dé una información precisa del porqué no se ha podido pagar los 38 mil pesos a los ex braceros".

Dijo que muchos beneficiados ya murieron, luego quedaron sus esposas como las beneficiadas y por desgracia ya fallecieron también, "se fueron sin haber logrado cobrar ese recurso que les pertenece".

Señala que "no queremos más engaños, queremos que nos digan cuándo va a ser la fecha en la que habrán de hacer efectivo el pago a todos los ex braceros, los que quedan están enfermos queriendo tener ese dinero para la compra de sus medicamentos, de su atención médica".

Señaló que, si López Obrador escucha a los pobres, porqué no puede escuchar a los ex braceros que a gritos piden su dinero.