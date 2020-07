Exhorta el alcalde a no dejar de usar el tapabocas

MATEHUALA.- El alcalde de la ciudad exhorta a la población en general a que haga uso del cubrebocas, el que es muy indispensable porque éste frena un contagio de Covid-19.

El presidente municipal Roberto Alejandro Segovia Hernández está invitando a la población en general a no dejar de usar el cubrebocas, la aplicación del gel antibacterial y la sana distancia, dijo: "si se toma a conciencia estas tres cosas, todos podemos ayudar a bajar los índices de contagios del Covid-19, todos tenemos que ser responsables".

Agregó el edil, "si te cuidas tú, estás cuidando a todos y todos unidos podemos bajar las cifras del Covid-19; hay interés de que se apruebe una iniciativa de ley para el uso de cubrebocas, porque según continuará dos años la pandemia", advirtió

Expuso el edil que, no se pararán las actividades económicas como lo anunció el gobierno del estado, al menos poco más de un sesenta por ciento de comercios de todos los ramos no aguantarán un cierre, ya lo vivieron muchos de ellos cuando se ordenó el cierre de muchos negocios, fracasaron, despidieron a trabajadores y es fecha que no se han repuesto de sus pérdidas.

Se le preguntó si él en lo personal ya se sometió a la prueba del Covid-19 y dijo que sí y que afortunadamente salió negativo, "sin embargo, no por eso voy a descuidarme y no usar el cubrebocas que ya es esencial su uso como el celular que todos los traemos, así será de ahora en adelante, finalizó.