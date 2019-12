Exhortan a liquidar servicio de agua

MATEHUALA.- El organismo de agua SAPSAM tiene un registro de 28,971 usuarios, de los cuales el 94 por ciento hace su pago en forma puntual.

El responsable del área comercial Rubén Proa Moreno, informó que afortunadamente los usuarios acuden a las cajas recaudadoras de Belisario Domínguez 112, del Mercado "Francisco González Bocanegra" y en estas oficinas de Bulevar Carlos Lasso 129, son tres sitios establecidos para que los usuarios acudan a hacer su pago correspondiente en donde les quede más cerca de sus viviendas.

"Ya no tienen que acudir a la Caja Recaudadora, sino que lo pueden hacer en las otras dos casas recaudadoras; invitamos a las personas que no han hecho su pago, a que acudan cuanto antes para cerrar bien el año; no queremos hacer cortes, menos en estas fechas".

Señaló por último que, pasando dos meses se corta el servicio, y para que el usuario lo pueda tener, tiene que hacer el pago de la reconexión de 90 pesos más.