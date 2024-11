Exige Iberparking pague la Alcaldía arreglo de aparatos

CIUDAD VALLES.- La administración pasada de David Medina que se encargaba del mantenimiento de los parquímetros, fue omiso en ello y ahora la empresa Iberparking quiere que le paguen 1.7 millones de pesos por ese concepto. No hay convenio modificatorio de antemano.

En la última reunión entre funcionarios de Iberparking y regidores del Ayuntamiento, lejos quedó la posibilidad de un acuerdo sobre la operación de los parquímetros para el actual periodo, porque no obstante que la junta, llevada a cabo el martes en Presidencia Municipal era para sellar las firmas del convenio modificatorio, no hubo tal, ya que la empresa quiere que el Ayuntamiento le desembolse 1.7 millones de pesos, por concepto de parquímetros en mal estado que el primer Gobierno de David Medina no arregló, tomando en cuenta que el convenio del trienio pasado dictaba que al Ayuntamiento le tocaba el mantenimiento.