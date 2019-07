Exige líder panista al alcalde que se ponga a trabajar"

Diez meses han transcurrido del gobierno de Adrián Esper Cárdenas, y Valles sigue igual o peor, pues primero se la pasó quejándose de la anterior administración y ahora puras ocurrencias, lo de su "muñeco" ya está rayando en la locura, "por lo que lo exhortamos a que ya no se distraiga, a que se ponga a trabajar y cumplir a los vallenses que están cansados de transitar en pésimas calles y oscuras, de las toneladas de basura que hay en las colonias, de la inseguridad y otros problemas a los que no da solución, ya basta de ocurrencias, afirmó el representante del Partido Acción Nacional en Valles, Luis Ángel Contreras Malibrán, quien consideraba que la figura de acción que se dio a conocer había sido obra del mismo alcalde.

Refirió que los regidores incluidos los de su partido, tienen la obligación establecida en la Ley Orgánica del Municipio a vigilar la buena marcha de la administración pública y en esto se entiende todas las obras y acciones que se tienen que hacer en el Municipio y deben entregar respuestas a la ciudadanía que ya está molesta.

"No hay un avance ni del 3%, vamos en retroceso los servicios básicos están peor, quienes recorremos las colonias nos damos cuenta de la molestia ciudadana, ayer por ejemplo en la Emiliano Zapata me dijeron que tienen tres días que no pasa el camión de la basura, las calles son un cochinero y no entendemos cómo ocurre esto si recién anunciaron la adquisición de más unidades, o les falta planeación o son puras mentiras lo que informan, no se puede gobernar con ocurrencias, le pedimos públicamente al alcalde que deje de jugar y se ponga a trabajar", refirió.

Cabe destacar que el muñeco de caricatura con la imagen del alcalde, y que causó molestia ciudadana el día de hoy, de acuerdo con el departamento de Comunicación Social, no es una pieza realizada a solicitud del alcalde, y se deslindaron del artículo que fue subido a las redes sociales como la nueva "ocurrencia" de Adrián Esper.