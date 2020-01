Exigen a SASAR instalar medidores de agua en el "Colón"

RIOVERDE.- Locatarios del mercado "Cristóbal Colón" denunciaron que sólo cuentan con 2 tomas de agua, en total 23 llaves de nariz; además demandan se instalen más medidores de agua.

La comerciante Alma Gloria Hernández indicó que no tienen los suficientes medidores, sólo se cuenta con uno, aunque se han solicitado pero el Organismo de Agua Potable se ha negado a instalarlos hasta que se cuente con el drenaje.

Actualmente se cuenta con 23 llaves y con 2 tomas, un medidor tiene 18 llaves y otras 4 llaves, han puesto pretextos de que se tenía un adeudo, pero los locatarios están al corriente en sus pagos, de hecho, el titular de SASAR, Gildardo Moreno Hernández acudió al mercado a ponerse a la orden.

Pero como siempre "todas son llamaradas de petate y jamás vuelven", señaló la comerciante.

Por otro lado, el alcalde Ramón Torres García visita muy poco el centro de abastos, se quejó.

Otro de los problemas que se están enfrentando, es que las entradas al mercado están obstaculizadas, y se ha solicitado en varias veces que se despejen las puertas, expuso la comerciante.

Dijo que en el incendio ocurrido en la madrugada, por fortuna no había gente, si no hubiera sido un caos, desafortunadamente no ponen atención al centro de abastos, finalizó la locataria.