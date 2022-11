Exigen ciudadanos una razzia de perros

Matehuala.- Hay quejas de ciudadanos por la cantidad de perros que hay en calles de la ciudad son muchos los que atraviesan calles generando con ello el temor de la población de que alguno pueda morderlos y traer rabia.

La señora Irene de Facundo comentó que hay perros por diversas calles, no se tiene un control y son perros que no tienen dueño, porque dice si tuvieran no andarían generando problemas, porque se tiene miedo de que alguno de ellos pueda estar contagiado de rabia.

Pero ante estos hechos autoridades municipales permanecen calladas, ajenas a todo esto así como las autoridades encargadas de la salud, que quizás no han aplicado un programa no de exterminio porque hay muchos protectores de animales que serían los primeros en manifestarse en contra, sino de capturarlos y llevarlos a un refugio, para que después haya una campaña de adopción.