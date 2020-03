Exigen cuentas sobre multas de parquímetros

MATEHUALA.- Los matehualenses desconocen los ingresos por concepto de multas que se aplican a los vehículos en la zona de parquímetros, a pesar de que ya van tres meses, hay un silencio total en ese contexto.

El empresario Ricardo Sauceda Ibarra declaró que, en cuanto a la transparencia de información del Municipio, deben cumplir con la información clara y concisa de los ingresos que ha obtenido el Municipio por concepto de ingresos en multas que aplican a todo aquel automovilista que no paga el uso del parquímetro.

"Los matehualenses queremos saber si van ganando o van perdiendo y lo que llevan en estos tres meses en qué lo van a aplicar o qué pretenden hacer con el monto de las multas. Se mencionó que se usaría en lámparas".

Manifestó Sauceda Ibarra que, si se analiza, "nuestras calles están rentadas a un particular y pues de perdido nos dejen una utilidad aceptable y eso es en lo que más he luchado porque tengamos una utilidad equitativa y no haya excesos", advirtió.