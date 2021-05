Exigen justicia para María, madre de familia asesinada

RIOVERDE.- Familiares de María, ama de casa asesinada en la comunidad de El Jabalí, exigen justicia, denunciaron que no han recibido atención psicológica, principalmente su hijo quien la encontró tirada en el piso y muerta y el lugar de los hechos no fue acordonado.

Liliana sostuvo que su madre María se encontraba en su vivienda, cuando personas desconocidas ingresaron a la casa en la comunidad de El Jabalí, "la acuchillaron, le clavaron un tenedor en la panza y la desnudaron, no sabemos si sufrió agresión sexual y la golpearon en diversas partes del cuerpo". "Exigimos justicia para mi madre María Expedita, sabemos que un sujeto drogadicto, depredador sexual le hizo eso, la encontraron tirada en el suelo sin vida", enfatizó.

"Pedimos se haga justicia, no queremos que quede impune este asesinato". Señaló que, el lugar no se acordonó y no se les ha informado de la autopsia, "queremos justicia, que encierren al culpable".