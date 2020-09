Exigen multar a quienes no usen el cubrebocas

MATEHUALA.- El Municipio anunció el mes pasado que persona que fuera sorprendida en la vía pública sin cubrebocas sería multada, pero ese plan se "desinfló".

En opinión del comerciante Ricardo Sauceda Ibarra, dijo que el Municipio no ha aplicado ninguna multa a la ciudadanía por no traer el cubrebocas cuando se dijo que era un requisito y como no han actuado en consecuencia las personas andan muy relajadas sin el cubrebocas.

"Si realmente el Municipio está interesado en que bajen los contagios y las muertes por el Covid-19, debería de actuar con energía, así como vamos a reducirlos, no podremos llegar pronto al semáforo epidemiológico verde que es el riesgo bajo para hacer una vida normal", remarcó el comerciante.