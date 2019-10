Exigen que les arreglen camino a Los Nazarios

Villa de La Paz.- Habitantes de la comunidad de Los Nazarios, demandan el arreglo del camino que está en muy malas condiciones de transitar

Lugareños informaron que ya tiene tiempo en que han solicitado el arreglo al Municipio, pero no han tenido una respuesta favorable. Por eso mismo dan a conocer el problema a los medios de comunicación con el fin de que el presidente municipal atienda esta necesidad.

Expresaron que es un camino muy transitado por quienes van a trabajar a la minera, jóvenes que van a sus centros de estudios, así como por quienes van a trabajar a la ciudad de Matehuala. "Si somos muchos los que salimos de la comunidad a trabajar y forzosamente tenemos que hacer uso de esta vía".

Los demandantes piensan que a lo mejor no se ejecutan estos trabajos por la falta de recursos "o nos van a decir que no han recibido lo del Fondo Minero, eso pudiera ser el problema por el que no arreglan esta vía de comunicación", concluyó.