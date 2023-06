Falso, se negara permiso a Guillén: Armando Castillo

CIUDAD VALLES.- Luis Armando Castillo Lerma, director de Cultura Física y Deporte (Dicufide) dijo que él no ha negado ninguna firma a Héctor Gerardo Guillén de la Torre, quien es empleado del Municipio como maestro de la Escuela de Box y quien tiene que estar a partir de mañana en Tepic en una justa nacional de ese deporte, en su carácter de entrenador de la Selección Estatal de esa disciplina.

Advirtió que no había ningún documento que firmar, que lo que llegó a su oficina fue un documento en el que se advertía sobre la asistencia que tendría que observar Guillén de la Torre en Nayarit y que no era ninguna petición, sino un documento que fue recibido en su oficina, que no tenía sello del Inpode y que tenía mal escrito su nombre.

Comentó que él ha firmado todos los documentos en los que se le da licencia al entrenador, así como las aprobaciones de recurso para sus viajes en las diferentes ocasiones que ha asistido a otros eventos.

“No había documento qué firmar”.

Hoy por la mañana, el alcalde David Medina Salazar dijo que él personalmente había dado el permiso a Guillén de la Torre de faltar a su trabajo.