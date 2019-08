Faltan en la región médicos especialistas

MATEHUALA.- En Matehuala se carece de médicos especialistas y para ser atendidos se tiene que viajar a la capital el estado para ponerse en manos de un cardiólogo, nefrólogo o de un oncólogo.

A la señora María del Rosario N., de 63 años de edad, le detectaron cáncer de mama, sin embargo, tiene que estar acudiendo a recibir su tratamiento en San Luis Potosí, porque aquí no se tiene esa especialidad "y continuamente tengo que desplazarme para que me atiendan y eso me genera muchos gastos", advirtió.

Dijo que además el medicamento es caro, pero se lo tienen que administrar.

Comentó que el cáncer de mama es una de las enfermedades que más se ha extendido entre la población del municipio y de la región y cuando no la descubren en buen momento causa la muerte.

"Lo primero que piensa uno es en la muerte, en separarme de mis hijos, de mi esposo, de toda mi familia, pero tenemos que luchar para sobrevivir", señaló.

Dijo que en este momento está en el proceso de las quimioterapias y "cuando me las dan quedo desfallecida, son muy fuertes, pero ni modo tengo que someterme a ello para no dejarme vencer".

Dijo que ya hace falta que, en las clínicas del IMSS, del ISSSTE o del Hospital General de Matehuala se tenga un oncólogo "que nos dé el servicio para evitar los viajes a San Luis Potosí".

Advierte que no sólo hace falta un oncólogo, "sino también un nefrólogo, un cardiólogo que tanta falta nos hace y no sólo para darnos la atención a los que vivimos en esta ciudad sino a los que vienen de otros municipios cercanos al nuestro, los que también tienen que hacer sus viajes a San Luis Potosí para recibir su atención".