Familia de niño abusado pide dinero para exhumar cuerpo

CIUDAD VALLES.- Aparecieron en las redes sociales peticiones de apoyo de familiares del niño Rodolfo González Meraz para poder exhumarlo, en las publicaciones se detalla que necesitan cinco mil pesos para llevar a cabo el procedimiento.

Rodolfo fue quien murió el pasado 23 de junio por complicaciones de su salud que la Fiscalía General del Estado encontró como leucemia, aunque la familia ha insistido en que se trató de estragos que el menor de 13 años cargó desde el pasado mes de noviembre de 2020, cuando habría sido abusado por tres jóvenes mayores de edad, al subirlo a la fuerza a un caballo, en la colonia Hidalgo.

Antonio Rodríguez Rodríguez, delegado de la Fiscalía General del Estado en Valles dijo que en los casos en los que ya hay una necropsia de ley, no se exhuman cadáveres y que es un procedimiento que él no ha contemplado dentro de los que integran la carpeta de investigación, aunque mencionó que los detalles de este expediente no pueden ser revelados por el momento.

Además de ello, al cuerpo de Rodolfo González sí se le practicó la necropsia correspondiente. La ley contempla que, en los procedimientos de exhumación, el gasto que se genera por estos protocolos, son absorbidos por el Estado.