Familiares de desaparecidos se manifiestan

Jesús Vázquez

altiplano@pulsoslp.com.mx

Matehuala.- El viernes durante la tarde se llevó a cabo una manifestación pacífica por el día internacional de las víctimas de desaparición forzada, por lo que familiares de personas desaparecidas colocaron un tendedero con fotos de las personas que están buscando.

Familiares de desaparecidos se reunieron en el Parque Álvaro Obregón y colocaron un tendero con imágenes de sus amigos y familiares, que ya tienen varios años buscando y no han sabido nada de ellos, pero no pierden la esperanza de algún día volverlos a ver, por lo que piden apoyo a la población, pues las autoridades no han hecho nada.

Manifiestan que hay muy poco el avance en las investigaciones de las personas desaparecidas, y en algunos casos los avances son nulos, solo traen a las personas vuelta y vuelta, pero nunca les dicen nada.

Por lo que el Gobierno Municipal, Estatal y Federal deben dar más apoyo en la búsqueda de personas desaparecidas, pues hay muchas madres y padres en busca de sus hijos y nunca van a descansar hasta saber qué fue lo que les ocurrió.

Mencionaron que en México es lamentable que las autoridades no hagan nada por apoyar en la búsqueda de persona desaparecidas, pues son más los familiares y amigos quienes se ponen a buscar a quienes han desaparecido, inclusive dejan sus trabajos, casi no duermen y no descansan pues día a día salen a las calles para tratar de saber algo, pues tienen la esperanza de volver a verlos y abrazarlos.