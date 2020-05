Familias exigen apoyo alimentario por pandemia

MATEHUALA.- Ayer por la mañana en la Oficina de Representación del estado en la Zona del Altiplano se manifestaron familias que acudieron con pancartas en mano a solicitar apoyo alimentario.

Hombres y mujeres con pancartas en mano expresaron que ya son 50 días hacinados en sus casas atendiendo a las órdenes de la Secretaría de Salud, pero señalaron, "ya no tenemos qué comer, y no hay trabajo, lo más lamentable es que no tenemos ningún apoyo del Gobierno del estado", se quejaron.

Pidieron al responsable de la Oficina de esta representación Raymundo García Olivares que atienda esta demanda, "no sólo nosotros nos quejamos, hay muchas personas que están en las mismas condiciones".

Dijeron que acudieron en son de paz, sólo a manifestar que no hay alimentos, "queremos que nos escuchen y atienden a nuestra demanda, que las autoridades sean sensibles y sientan la necesidad como la tenemos nosotros".

"Estos 50 días que llevamos en nuestras casas ha sido difícil porque se escaseó el alimento para nuestras familias, por eso acudimos ante ustedes para que nos escuchen y atiendan nuestras necesidades, el hambre no aguanta", manifestaron por último.