Firman convenio educativo IEEA y escuelas normales

Matehuala.- Se firmó convenio entre escuelas normales y el IEEA para promover el Movimiento Nacional de Alfabetización y Educación (MONAE), para apoyar a personas que no saben leer ni escribir a nivel municipal.

El coordinador de la Zona 3 del IEEA Juan Francisco Rangel Tobías, informó que los estudiantes de la Normal apoyarán en el aprendizaje a quienes por diversas causas no aprendieron a leer ni a escribir y también a las personas mayores de 15 años que no iniciaron o no concluyeron su educación básica o secundaria.

El director del IEEA José Luis Castro Castillo, habló de la corresponsabilidad entre estas instituciones para que los estudiantes realicen su servicio social, prácticas profesionales y/o educativas de tal manera que estas actividades sean reconocidas con valor curricular.

Además los estudiantes desarrollarán valores como la solidaridad y la corresponsabilidad que podrán ser meritorios de un comprobante de formación en alfabetización con módulos educativos proporcionados por el IEEA, incluso una carta de liberación de servicio social y como otra opción el documento de certificación CONOCER.

Los normalistas pueden iniciar dando atención y acompañando en el proceso de enseñanza, aprendizaje a un familiar como los padres, abuelos, vecinos, conocidos entre otros, que no sepan leer ni escribir.

Para ello previamente los estudiantes recibirán un curso de formación, para que adquieran o refuercen ciertas habilidades y competencias que los preparará para dar un servicio educativo a la población de los municipios del Altiplano potosino.

La titular de ISOCAMM, Adela Peña Bernal, informó que los egresados de las escuelas normales, de la UPB y de los centros de actualización del Magisterio podrán ser beneficiados con 25 puntos adicionales, así como puntajes extras por su participación en el programa de alfabetización del INEEA en los procesos de admisión realizados por el organismo.

En la firma del convenio estuvieron Juan Antonio Alvarado Martínez director de Educación Media y Media Superior en el Estado, Cynthia Zamora Pedraza, jefa del departamento de Educación Normal, José Luis Castro Castillo director del IEEA, Ramiro Pérez Martínez responsable de URSE en el Altiplano, Juan Tobías García, director de la ENEM (Escuela Normal de Matehuala), Esteban Campos Peña coordinador del plantel 3 y Martha Alicia Martínez Pérez, directora del Instituto Estatal de Infraestructura