Fiscalía extravió denuncias contra Xitlálic Sánchez

Ciudad Valles.- Exigen continúe la investigación contra la ex diputada local, panista, Xitlálic Sánchez Servín por unos cheques que gestionó a nombre de una persona con discapacidad de nombre Evaristo Hernández Pérez, pero cuyo monto no entregó.

El 11 de mayo de 2018 se presentó la denuncia por parte del afectado, pero hasta el día de hoy no ha habido sanciones.

El integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jesús Sierra Acuña, dio a conocer que estos cheques quedaron en una lisa. "Nosotros presentamos la denuncia aquí, nos la llevaron a San Luis a la Mesa Especial de Servidores Públicos, ésta la turnó a la Mesa Especial para Delitos Anticorrupción, pero después de unos meses la mesa especial se deslindó y la regreso al área de servidores públicos y así nos trajeron batallando", señaló.

El jueves pasado que acudió a San Luis dijo que se encontró una resolución contenida en esa carpeta del 26 de junio, donde decretaron el No Ejercicio de la Acción Penal, en favor de Xitlalic, pero fue decretara desde el 3 de septiembre de 2018 y misteriosamente no la notificaron, no avisaron ni la decretaron hasta que él la buscó personalmente y dio con esta situación.

Dijo que no encontraban la carpeta y estuvieron en varias mesas buscándola. "Esta resolución la exonera porque Xitlalic dice que sí repartió los apoyos y que las sillas de ruedas y las muletas para los habitantes del ejido La Lima, pertenecientes al municipio de Valles fueron entregados a sus habitantes y entre estos los que se encuentra la víctima; a pesar de que don Evaristo denunció ni siquiera conocer a Xitlalic".

Esta es una prueba documentada más del proteccionismo que tiene el Estado de San Luis Potosí, en favor de estos ex diputados que abusaron de su cargo y que ahora con la mano en la cintura vienen a desestimar una denuncia ciudadana, aun cuando la carpeta ni siquiera se desahogó el oficio de investigación, ni se solicitó el dictamen para autentificar la firma de don Evaristo. Es decir, no hicieron las diligencias para esclarecer la verdad y ellos con la mano en la cintura, decretan un no ejercicio a la acción penal.

Esta misma diputada tiene dos carpetas de investigación más de otras dos denuncias, las cuales deberán seguir buscando porque tampoco fueron encontradas y son sobre Irma Viviana y la señora Calixto, a quienes les falsificaron su firma que para darles un apoyo en piñatas y dulces para unas posadas navideñas.