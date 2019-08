Generación "selfie" vive en rebeldía: Hermana Glenda

La "Hermana Glenda" conocida mundialmente por su música evangelizadora estuvo en Valles y envió un mensaje a los jóvenes para que amplíen su "serie" y no sólo vean a quien está dentro de la foto, pues señala el panorama (la vida) es amplio y vivir en rebeldía los está alejando de Dios.

La psicóloga y maestra de profesión, con décadas como servidora de Dios y de origen chileno, señaló que aunque existe un marcado número de jóvenes que están descreyendo en Dios, esto no es más que una etapa, "yo misma a los 17 ó 18 años me declaré atea, somos rebeldes está bien, pero les diría a los jóvenes que no se queden pegados ahí, el gran desafío en la historia de la humanidad, son los jóvenes siempre nos hemos quejado de ellos, que son gente superficial, no hacen nada, ahora vemos esta generación selfie donde lo que cabe en la selfie es lo que cuenta para los jóvenes, tienen una visión muy reducida, no les importa lo que hay afuera, yo los invitaría a que conozcan a Dios".