Gestionan un Centro de Justicia para la Mujer en Valles

Junto con Tamasopo, Ciudad Valles ocupa los primeros lugares de violencia hacia la mujer, además de encontrarse en Alerta de Género desde el 2017, situación por la cual la Instancia de la Mujer está gestionando el Centro de Justicia para la Mujer, en el que se ubicarían varias dependencias de protección a este sector incluido un albergue para víctimas del delito.

En el marco de la capacitación a la Unidad Especializada de Atención a Violencia de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, por parte de Seguridad Pública del Estado, la directora de la Instancia de la Mujer en Valles, Griselda Mesquida Saldaña, señaló que aunque es difícil la actuación de las corporaciones en los casos de violencia intrafamiliar, porque gran parte de las mujeres no desean denunciar ante el Ministerio Público a su agresor, se cuenta con un protocolo de atención aún sin denuncia, cuando se corre el riesgo la vida de las víctimas.

"Si es difícil avanzar en contra de la violencia, cuando la mujer no quiere denunciar, y muchas veces no lo hace porque no tiene otro lugar dónde irse a vivir y sabe que tiene que regresar con su agresor, generalmente es su pareja, por ello, estamos cumpliendo con la convocatoria estatal para lograr para Valles un Centro de Justicia para la Mujer y aquí mismo se tenga toda la atención incluido el albergue, lamentablemente el delito es grave y continuo, tenemos un promedio de 37 denuncias de violencia a la mujer por mes, es decir más de una diario".

Refirió que actualmente las mujeres que presentan su denuncia y buscan un refugio tiene que ir hasta Rioverde, Matehuala o Matlapa, y de tener esta instancia se facilitaría mucho el apoyo a las víctimas.