Gómez Faisal peca de cínico

CIUDAD VALLES.- El director de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (DAPAS), Francisco José Gómez Faisal construyó está mañana todo un monumento verbal al cinismo, cuando dijo que él se subiría el sueldo y el de los demás, en tono desafiante, a una reportera que le cuestionaba los sueldos altos y la situación comprometida de la paramunicipal.

Gómez Faisal dijo que, respecto a su sueldo "me merezco eso y más" -tiene un sueldo de 59 mil pesos al mes- y luego explicó que no eran los salarios lo que perjudicaba a la situación financiera de la DAPAS, "yo sí desquito lo que hago, no como otros" (risas).

Ante la posibilidad de ganar más de esos 59 mil, Gómez Faisal dijo que "a lo mejor me lo aumento más todavía, ¿cómo ves? El tope es ochenta y ocho mil pesitos". Dijo que gastaba un mundo de dinero en nómina, o sea, dos millones de pesos y que a todos les iba a aumentar el sueldo.