Granizada no provocó daños

CIUDAD VALLES.- Tormenta pluvial con granizo que azotó ayer por la noche la ciudad no generó afectaciones, de acuerdo con el director de PCM, Lino Alberto Gutiérrez Ramos.

Una lluvia con ventisca azotó por breves minutos, principalmente la parte norte del municipio y además del agua, pequeños hielos cayeron luego de un día con humedad extrema y un calor intenso.

No obstante, el granizo no fue de gran tamaño, como en otras tormentas que se han suscitado, por lo que no logró provocar daños que lamentar