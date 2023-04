Guardería Siglo XXI seguirá operando

CIUDAD VALLES.- Ayer por la tarde, paterfamilias de la guardería Siglo XXI aceptaron la propuesta de la directora de la Estancia, Gabriela Medellín Barrios de continuar con los servicios en el mismo lugar, aunque de manera particular, porque es irreversible la decisión del IMSS de no volver a licitarle a ese lugar y porque los niños no se pueden quedar sin lugar de la noche a la mañana.

La reunión fue en la misma guardería y ante una cincuentena de padres desesperados porque apenas ayer se enteraron que la Estancia, incorporada al IMSS cerraría sus puertas y que no tendrían dónde dejar a 88 niños el martes 2 de mayo; los jefes de familia, ponderaron el trabajo que se realiza en ese lugar y expusieron que están dispuestos a pagar el servicio de manera particular, para que haya continuidad para los 31 niños de preescolar y los restantes menores de muy corta edad.

Sin razón o con razón cierra el IMSS

La directora, Gabriela Medellín, en entrevista aparte, dijo que a ella le notificaron de parte de Servicios de Salud en el Trabajo que su guardería no podía continuar operando, pero no le explicaron los motivos.

En diciembre pasado le dijeron de Guarderías del Estado que si quería seguir licitando para dar el servicio, debía hacer adecuaciones a las áreas internas. Ella presentó planos de los cambios por hacer y no se los aceptaron.

Luego corrió el rumor de que la cercanía del arroyo que pasa junto a la Estancia podía ser el motivo, pero la gente del IMSS, de manera particular, le dijo a los papás que no era ese el motivo y Medellín dijo tener dictámenes estructurales de Protección Civil que desechan la posibilidad de un riesgo por el afluente, además de que han dado el servicio en ese sitio durante 22 años.

Y por último, un presunto documento desactualizado de Hacienda podría ser la razón anómala.

El martes, los padres de familia llevarán a sus niños desde los 45 días de nacidos hasta kinder, a ese lugar, pero ya bajo el régimen de pago mensual y como una guardería particular.