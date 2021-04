Habitantes consumen agua lodosa

TANLAJÁS.- Mientras ganaderos y cañeros riegan sin parar una hora del día sus pastos y sembradíos, la gente de La Cebadilla, en este municipio tiene que conformarse con agua lodosa y con alta turbiedad para sus actividades domésticas y para beber.

El presidente municipal, Raúl Rivera no envía a todos por igual las pipas de abastecimiento del municipio y la Comisión Estatal del Agua ha dejado de lado a esta comunidad, a donde el servicio proveniente del río Coy no llega por falta de infraestructura eléctrica.

La laguna de La Cebadilla ha frisado el fondo y los lodos residuales nadan en el líquido, dando un aspecto chocolatoso al recurso hídrico, además de que se encuentra contaminado por todo tipo de bacterias, ya que no hay manera de sanearla.

Pero los habitantes de ese lugar, que piden no ser expuestos con su nombre, por temor a represalias no tienen de otra más que usar esta laguna, porque en esa parte (a una hora en vehículo, desde la cabecera) no hay arroyos ni infraestructura para llevarles el vital líquido.