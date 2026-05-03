Hallan un muerto, en camino vecinal
Matehuala.- Fue localizada una persona sin vida en la comunidad de Refugio de Monjas, en Cedral. El cuerpo se trataba de una persona de sexo masculino de 65 años de edad, que se encontraba extraviado desde hace varios días.
Los hechos se presentaron el pasado viernes por la tarde, cuando en una de las brechas de la comunidad del Refugio de Monjas, en Cedral, fue localizada una persona sin vida, la cual parecía ser un adulto mayor que tenía días desaparecido. Al lugar acudieron elementos de las corporaciones policíacas y peritos para levantar el cuerpo del sexagenario, y realizarle los exámenes de ley para definir las causas de su muerte.
Desde el pasado 22 de abril se encontraba desaparecido el señor Ángel, de 65 años de edad, y lo estaban buscando en todo el municipio de Cedral y sus comunidades, pues había sido visto por última vez en el camino que conduce al Refugio de las Monjas.
Se había implementado un dispositivo de búsqueda en el cual participaron ciudadanos, elementos de la policía municipal y de Protección Civil de Cedral, quienes estuvieron tratando de encontrar al señor.
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El señor se encontraba con algunos problemas de salud en sus piernas, y la familia pidió apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes se unieron a la búsqueda del hombre. Lamentablemente, el pasado viernes por la tarde fue encontrado sin vida, junto a su andador, en una de las brechas de la comunidad Refugio de las Monjas. Presuntamente murió por causas naturales.
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