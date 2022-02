Hay más casos de abusos en Tamasopo

CIUDAD VALLES. -Christian Gisselle Cisneros López fue policía del 10 al 27 de octubre del año pasado, porque la motivó salir de esa responsabilidad el acoso sexual del director de la corporación, Esteban Yáñez Garnica y hoy lo ratificó en una manifestación la madre de Gisselle, Juanita López Ortiz, quien dijo que no habían denunciado antes por temor a represalias.

Estas acusaciones han sido públicas desde hace un par de días, pero hoy Christian Gisselle Cisneros interpuso la denuncia formal en el Ministerio Público contra el comandante y exmilitar Yáñez Garnica por acoso sexual, ocurrido antes del 27 de octubre, cuando ella tuvo una crisis de nervios debido a que su superior la encerró en un área de dormitorios de la corporación tamasopense y le hizo tocamientos.

"Campaña de desprestigio"

Esteban Yáñez Garnica asegura que la acusación en su contra se debe a una presunta inestabilidad emocional de la ex policía, Christian Gisselle, al hecho de que físicamente no era apta para el trabajo policial y que todo le incomodaba (labores propias de operativos) y al hecho de que hay una presunta guerra sucia contra el alcalde Luis Alberto Abundis Rangel, ya que en los últimos días se han dado a conocer no solamente la denuncia de Gisselle, sino la de Luz Clarita Hernández Andrade, quien acusa de acoso sexual al subdirector de la Policía Municipal de Tamasopo, Fernando Jasso Olvera y el señalamiento de que el alcalde disparó al aire en la fiesta de aniversario del ejido El Trigo.

Yáñez Garnica ha dicho que hará valer sus derechos respecto de las acusaciones que pesan ahora, en la Fiscalía, en su contra.