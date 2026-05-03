Hombre, a punto de morir ahogado

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Un hombre estuvo a punto de morir ahogado en una palapa de la Media Luna, pero recibió apoyo oportuno y pudo sobrevivir, aunque sufrió algunas lesiones.

Los sucesos se presentaron la noche del viernes, cuando un joven se introdujo al agua en el canal de la Media Luna, los compañeros con los que acudió al paraje al ver pedía auxilio, solicitaron el apoyo de los paramédicos de Protección Civil Municipal, pues estaba a punto morir ahogado.

El joven fue rescatado por el personal de Protección Civil, quienes lo estabilizaron en el lugar y luego de mejorar sus condiciones, pudo pararse y respirar tranquilo. El joven se llevó tremendo susto, minutos después se retiró del lugar.