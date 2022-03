Hombre con problemas visuales requiere bastón

Cedral.- Un hombre que sufre problemas visuales solicita apoyo y quién le pueda donar un bastón, ya que por la falta de éste ha sufrido varias caídas.

Francisco Hernández Colunga un humilde vendedor de semillas, quien todos los días sale a la calle para obtener recursos para sobrevivir, y quien sufre problemas visuales, pues aún distingue las monedas, pero no los billetes, requiere un apoyo inmediato.

El hombre dice que la gente ya lo conoce, por lo que por lo regular le paga con una moneda, que aún puede identificar para cobrar las semillas que le compran y darles el cambio. Refiere que él trabajaba en las huertas y que los pesticidas le ocasionaron un daño en sus ojos, al grado de que fue perdiendo la visión.

Actualmente ve muy borroso, inclusive dice que hubo una jornada para atender a personas con problemas visuales en Cuba, lugar a donde fue para que le atendieran, pero no resultó lo esperado porque a partir de entonces empeoró su visibilidad.

Eso fue hace algunos años y ya no ha recibido atención a su mal de la vista.

El hombre de 48 años de edad, no tiene hijos, vive en unión libre con una mujer la que le ayuda a lavar las semillas, dorarlas y prepararlas para salir a la calle con su canasto, no vende por bolsas sino que ofrece de 5 pesos, pues tiene la medida para no batallar.

Don Francisco tiene muchas ganas de vivir, no enclaustrarse en su casa pese a debilidad visual quiere luchar para obtener un recurso y a través de este medio solicita a personas de buen corazón que le donen un bastón. Ofrece un número telefónico por si alguien quiere ayudarlo, 488 179 50 57, lo que agradecerá.