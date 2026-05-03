Hombre convulsiona y cae al pavimento
CIUDAD FERNANDEZ. - Con serias lesiones resultó un joven que cayó de su propia altura al convulsionar y quedar tirado en la Avenida Platanares, el que fue auxiliado por corporaciones de emergencias, por las lesiones sufridas.
El hecho se registró la tarde del sábado, cuando un hombre que caminaba en la calle Galeana y Platanares, convulsionó de manera repentina y cayó sobre el pavimento, sufriendo algunas lesiones.
Vecinos que se percataron del accidente y de que la persona quedó tirada, solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil Municipal que llegaron y brindaron auxilio al lesionado.
El hombre fue valorado y posteriormente trasladado a recibir atención médica al Hospital Regional en el municipio vecino de Rioverde, donde quedó en observación para que se recupere.
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y poder ser dado de alta.
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