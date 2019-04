Hombre de 74 años pierde un ojo, pero no las ganas de vivir

Matehuala.- Un hombre no se doblega por la pérdida de un ojo y sale a la calle a la recolección de material de reciclaje para el siguiente día llevarlo a la venta.

Don Eusebio Alcalá Rodríguez, es un hombre de 74 años que durante toda su vida se dedicó a la albañilería, pero desgraciadamente durante el trabajo sufrió un accidente, por lo que perdió un ojo.

Comenta que después de ese suceso estuvo en su casa en recuperación durante un buen tiempo y pensando en cómo iba a trabajar si ya no tenía un ojo buscó la forma de salir adelante, "no sabía qué hacer se me junto el cielo con la tierra, tenía que trabajar, la familia dependencia de mí: dos hijos estudiando".

"Un día me animé, busqué un triciclo un tanto desvencijado para con el recorrer la ciudad y buscar entre la basura latas, pet y cartón para llevarlas a vender y con ello obtener un cinco. La calle que recorro es Independencia, en donde he encontrado buenas personas que me guardan todo ese material, hasta cartón que me dan de un negocio".

El pet lo pagan a 2.50 pesos el kilo, el cartón a 1 peso, la lata a 2 pesos, "es poco pero bueno, de eso a nada acepto lo que me dan".