Hombre mata a batazos a un perro frente a los cuatro niños con los que vivía el can y desata indignación en Valles

CIUDAD VALLES. Un hombre de más de 40 años de edad llamado Sebastián S. se metió a casa de Juana N., en el fraccionamiento El Consuelo y mató a un perro llamado Topi a batazos. La razón de esas agresiones fue porque la hija de tres años de Sebastián tenía una lesión en su rostro, provocada por el perro, después de que la menor pisó al animal.

A las dos de la tarde del domingo 21 de febrero en la calle Socorro de El Consuelo Sebastián, el hombre y su hijo no solo allanaron la morada de Juana, bat en mano, sino que el atacante ordenó a un niño de 10 años de edad que amarrara al perro o si no su madre iría a la cárcel y el infante, aterrorizado, ató al can.

Una vez sometido, Topi fue arrastrado por Sebastián al centro del patio delantero de la casa de Juana y fue tal la paliza que recibió que sus ojos se salieron de sus órbitas.

El acto de extrema violencia fue ejecutado frente al niño de 10 años, su hermana de 15 años, otra menor de cinco años y unos gemelos de dos años, quienes ahora están ocupando terapia psicológica porque siguen en shock, apenas reaccionan y tienen males intestinales por el estrés de ver la matanza.

Juana fue a denunciar a la Fiscalía General del Estado a Sebastián S. por delitos como allanamiento y por las agresiones y muerte del perro.

Hoy un colectivo de ciudadanos de varios sectores se manifestaron en contra del acto al que calificaron de aberrante, ante la Presidencia municipal.

Incluso el regidor panista, Néstor Alejandro Rivera Aguilera exigió que se haga válida la Policía Ecológica.

El Ayuntamiento no alcanzó a resolver nada sobre el asunto, pero Juana espera que su denuncia prospere y para que no haya represalias del agresor, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ofreció protección a la familia.