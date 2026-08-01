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Hombre sufre un infarto y queda tirado en el piso

Por Carmen Hernández

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Hombre sufre un infarto y queda tirado en el piso
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      Ciudad Fernández.- Un hombre sufrió un infarto cuando caminaba en una calle en San Antonio de las Higueras, a punto estuvo de fallecer sino recibía atención médica. 

      El suceso se presentó en la calle Juárez en el Barrio de las Higueras, cuando un hombre caminaba tranquilamente sobre la citada arteria, repentinamente se desvaneció y cayó al piso quedando inerte. 

      Transeúntes que transitaban por el sector cerca de la persona, llamaron a las corporaciones de emergencia, acudiendo paramédicos para brindar los primeros auxilios, al hombre que seguía tirado en el piso e inconsciente. 

      El hombre luego de ser valorado se determinó que había sufrido un infarto, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital IMSS del Bienestar para su atención médica, ante el riesgo de que perdiera la vida, donde quedó internado.

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