Hoy vacunarán también a los profes vallenses

CIUDAD VALLES.- Alrededor de 74 mil profesores de todo el estado y los tres mil 500 de Valles serán vacunados del 4 al 7 de mayo, siguiendo el esquema de turnos, basándose Bienestar, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Servicio Educativo Estatal Regular (SEER) y del Sindicato en las letras iniciales de los apellidos paternos para tal efecto.

Los profesores tendrán que ir a las distintas sedes con cubre bocas, gel y respetando la sana distancia y presentar la credencial del INE, copia de la CURP, el último comprobante de pago de su institución y el formato de registro de vacunación de las páginas oficiales de su sistema educativo, previamente llenado.

El martes 4 de mayo se vacunará a las letras A, B, C, D, E; el 5 de mayo las F, G, H, I, J, K, L; el 6 de mayo, M, N, Ñ, O, P, Q, R y el 7 de mayo, S, T, U, V, W, X, Y, Z. A continuación, la información por municipios: En San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez se atenderá a los municipios de Ahualulco, Armadillo de los Infante, Cerro de San Pedro, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí, San Nicolás Tolentino, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Arista, Villa de Arriaga, Villa de Reyes, Villa Hidalgo y Villa de Zaragoza, en los siguientes centros de vacunación: Universidad Politécnica - Urbano Villalón 500, Col. La Ladrillera Escuela Normal del Estado (BECENE)-Nicolás Zapata #200, Centro, Primaria Justo Sierra – Av. Hernán Cortés #490, Col. Las Piedras Universidad Tecnológica – Dr. Arturo Nava Jaimes # 100, Col. Rancho Nuevo Tecnológico Regional - Tecnológico S/N, Unidad Ponciano Arriaga Escuela Secundaria Ing. Camilo Arriaga (ESCA) - Manuel José Othón #1800, Col. San Luis Conforme a la letra inicial de su primer apellido. Martes 4 de mayo: A, B, C, D, E. Miércoles 5 de mayo: F, G, H, I, J, K, L. Jueves 6 de mayo: M, N, Ñ, O, P, Q, R. Viernes 7 de mayo: S, T, U, V, W, X, Y, Z, Del martes 4 al jueves 6 de mayo Ciudad Valles atiende los municipios de Ciudad Valles, El Naranjo y Tamasopo, por la letra inicial del primer apellido. Martes 4 de mayo: A, B, C, D, E, F, G. Miércoles 5 de mayo: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Jueves 6 de mayo: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles - Camino al Ingenio Km 2, Col. Emiliano Zapata y la Sec. Pedro Antonio Santos - Calle Ecuador y Tetuán Col. Cuauhtémoc. Rioverde atiende los municipios de Rioverde, Ciudad Fernández y San Ciro de Acosta por la letra inicial de su primer apellido. Martes 4 de mayo: A, B, C, D, E, F, G. Miércoles 5 de mayo: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P. Jueves 6 de mayo: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z en la Esc. Sec. Benito Juárez – Calle Escandón esquina Ébano.