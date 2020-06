Huelga en la DAPAS continúa: Matilde Hdz.

CIUDAD VALLES.- El abogado del sindicato de trabajadores de la DAPAS, José Matilde Hernández Méndez dijo que la huelga sigue y que a él ningún juzgado le ha notificado nada sobre la terminación del movimiento que inició el 31 de octubre de 2018.

El abogado de la DAPAS, Edgar Enrique Sánchez González dio a conocer en mayo pasado que el Juzgado Quinto de Distrito había determinado considerar legal la terminación de la huelga el día 3 de octubre de 2019, que fue cuando la Policía Municipal sacó a los paristas y a Alejandro Ballesteros de las instalaciones del organismo teniendo como punto de referencia el 1 de junio para notificar.

"A mí nadie me ha notificado nada y si no me han notificado, no hay nada", refirió Matilde Hernández, quien se refiere al amparo interpuesto por él en contra de los actos de desalojo del 3 de octubre del año pasado, por lo tanto, el proceso de huelga continúa y lleva 20 meses de vigencia, convirtiéndose en una de las huelgas más largas de la historia de la entidad.