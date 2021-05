Huelga se terminó y no se le debe nada a nadie: DAPAS

CIUDAD VALLES.- Ayer a la una de la tarde, el director de DAPAS, Juan Carlos Gómez, el apoderado legal del organismo, Edgar Enrique Sánchez y el presidente del Consejo Consultivo de la paramunicipal Tomás Olivares Azuara comparecieron ante los medios de comunicación para afirmar que la huelga llegó a su fin legal y que no se le debe ni un peso a Alejandro Ballesteros Corona ni a la directiva del Sindicato, porque no se presentaron a trabajar 24 horas después de la fecha cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje concedió a la mayoría de los trabajadores sindicalizados la facultad de regresar a trabajar, el pasado 3 de octubre de 2019.

No se debe un solo peso, según Sánchez González, porque se les rescindió el contrato, luego de que no cumplieron con presentarse a trabajar el 20 de octubre de 2019, así que, por eso, el Tribunal Colegiado del Noveno Distrito determinó que la huelga no podía tener fundamento el pasado 6 de mayo, en esa instancia.

El 3 de octubre de 2019, la Junta de Conciliación y una mayoría de sindicalizados (122 de 210) argumentaron que la huelga se terminaba, porque en Asamblea, celebrada el 13 de septiembre de ese mismo año, los disidentes del paro habían decidido trabajar y por ser mayoría, tenían derecho a renunciar al movimiento.

Ese es el momento que toma de referencia la DAPAS como el fin de la huelga, sin embargo, el procedimiento de amparo del Sindicato se extendió hasta el pasado 6 de mayo y fue notificado ayer, temprano, según Sánchez González, aunque el candidato de Sí por San Luis y ex director de la DAPAS ya sabía ese fallo ayer en una entrevista radial.

Alejandro Ballesteros Corona dijo que el procedimiento de huelga continúa y que lo único que sobreseyó fue el proceso en el que el Sindicato estaba buscando que se reconozca el movimiento, respecto de los 122 que no quisieron seguir en paro.

Es decir, solamente se les reconoció ese derecho a los que no quisieron huelga, pero el movimiento continúa con los mismos 88 paristas que han estado con él, en protesta porque no se les atendió en su pliego petitorio del Contrato Colectivo de Trabajo desde el pasado 31 de octubre de 2018. Sobre ese pliego petitorio, Tomás Olivares, que en ese tiempo era parte del Consejo Consultivo de la DAPAS indicó que los puntos que Ballesteros enumeró en el pliego petitorio eran incosteables para la administración de la DAPAS, eso sin contar con que la dirigencia sindical se llevaba 2.6 millones de pesos mensuales de recursos del organismo.