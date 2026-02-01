logo pulso
Iglesia celebrará el día de la Candelaria

También se llevará a cabo la bendición de velas, bebés y semillas para cosechas

Por Jesús Vázquez

Febrero 01, 2026 03:00 a.m.
A
Iglesia celebrará el día de la Candelaria

Matehuala.- Invita la iglesia católica a los feligreses a que este próximo martes 2 de febrero celebrar el día de la Candelaria, a que acudan a la misa especial que realizarán en la que se lleva a cabo la bendición de las velas, de las imágenes del Niño Dios y las semillas para las cosechas.

Comentó el obispo Margarito Salazar Cárdenas que el día de la Candelaria es una fecha tradicional en la iglesia católica y la bendición de semillas es algo que cada año se lleva a cabo y muchas personas llegan de diferentes comunidades a la iglesia para llevar sus semillas a bendecir, para pedir a Dios que les de una buena cosecha a lo largo del año, pero también muchos llevan a los bebés y a la imagen del niño Dios a bendecir.

Informó que ese día también celebran la presentación del Señor en el templo, acontecimiento de la infancia de Jesús, el Señor y muchos celebramos con devoción y tradición. 

Se exhorta a los fieles católicos estar al pendiente con los horarios de las bendiciones que estarán llevando a cabo en las diferentes capillas del municipio ese día. 

La iglesia invita a la comunidad católica a participar con devoción en esta celebración, para fortalecer las tradiciones religiosas que promueve la unidad, la esperanza y la gratitud entre los creyentes. 

