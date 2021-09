Iglesia contra legalización del aborto

RIOVERDE.- La Iglesia promueve y defiende la vida, exhorta a las mujeres a que no aborten, que entreguen en adopción al bebé, dijo el párroco de la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría, José Javier Pacheco Torres.

"Es bien sabida la postura de la institución a favor de la vida, la vida comienza desde la concepción hasta la muerte natural", sostuvo el párroco.

"La Iglesia promueve y defiende la vida, no sólo de los ya nacidos, defendemos al no nacido que es el más indefenso, no se puede defender, hay personas vulnerables, enfermos y migrantes", señaló.

En el caso de una violación, se trata de comprender el sufrimiento que esto implica, e incluso en esa situación se le invita para que no vaya a cometer un crimen, lo que crece en su pancita no es un producto como nos lo han hecho creer, es una persona que está en desarrollo.

La solución no es el aborto, hay otra alternativa que no es tan sencilla como la adopción, hay instituciones que pueden ofrecer esta posibilidad", mencionó.

Cabe destacar que, en México 5 mujeres se encuentran en la cárcel por haber abortado, mientras que 35 han perdido la vida al realizarse un aborto.