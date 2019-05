Impiden desazolvar arroyo en Coxcatlán

Por considerar que afecta el entorno ecológico, y que más que ayudar en la prevención de inundaciones para la próxima temporada de lluvias impediría la captación del vital líquido en las pozas que se forman en el "arroyo grande", familias de los barrios Tlahuelompa y Panohuaya, impidieron que las obras de desazolve en ese afluente que cruza por toda la cabecera municipal se continuaran realizando.

Apolinar Chávez e Inés Mata, autoridades de los respectivos barrios, denunciaron que la maquinaria del Ayuntamiento no estaba desazolvando como tal, sino abriendo mucho el caudal, destruyendo las pequeñas represas y pozas donde después de las lluvias se queda almacenada agua para el uso doméstico.

"No sabemos si el Ayuntamiento contrató una empresa para estos trabajos o el personal no conoce cómo se realiza esta labor de limpieza, pero lo que estuvieron haciendo la semana pasada es una afectación al entorno, si ya de por sí actualmente estamos viendo que por la deforestación el estiaje es más prolongado, las pozas y arroyos se secan, no hay humedad, con estas acciones de apertura más el arroyo, sólo vamos a ver el agua pasar por unas horas y volveremos a enfrentar el desabasto del vital líquido", expresaron las autoridades, que esperan reunirse esta semana con la alcaldesa Iveth Arenas Vidales, en busca de llegar a un acuerdo, y que las obras puedan continuar sin afectaciones.