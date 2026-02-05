logo pulso
Estado

Impone Comercio reglas a ambulantes

Por Redacción

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Impone Comercio reglas a ambulantes

CIUDAD VALLES.- Vendedores ambulantes no podrán ofrecer productos que locatarios de enfrente tengan a la venta, dijo el director de Comercio, Mario Reyes Garza.

Dijo que todos los que deseen vender productos alusivos a San Agustín podrán solicitar permiso en la oficina de Comercio, en las instalaciones de La Colmena, sin embargo, se les asignarán lugares donde no afecten a los comerciantes locatarios.

Refirió que no es una competencia leal que los ambulantes vendan productos similares, frente o cerca de quienes pagan renta, luz, agua y sueldos, por eso, buscarán asignarles lugares donde haya conveniencia económica sin afectar a los locatarios establecidos, pues eno es justo.

SLP

Ana Paula Vázquez

El 'Tecmol' defiende el esquema de vigilancia civil en Ciudad Valles

SLP

Redacción

Se desvaneció en un área comercial de la avenida Hidalgo; autoridades confirmaron muerte por causas naturales

SLP

Huasteca Hoy

El cuerpo fue localizado en una poza del paraje El Guamúchil, cerca de la delegación Damián Carmona

SLP

Miguel Barragán