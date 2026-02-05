Impone Comercio reglas a ambulantes

CIUDAD VALLES.- Vendedores ambulantes no podrán ofrecer productos que locatarios de enfrente tengan a la venta, dijo el director de Comercio, Mario Reyes Garza.

Dijo que todos los que deseen vender productos alusivos a San Agustín podrán solicitar permiso en la oficina de Comercio, en las instalaciones de La Colmena, sin embargo, se les asignarán lugares donde no afecten a los comerciantes locatarios.

Refirió que no es una competencia leal que los ambulantes vendan productos similares, frente o cerca de quienes pagan renta, luz, agua y sueldos, por eso, buscarán asignarles lugares donde haya conveniencia económica sin afectar a los locatarios establecidos, pues eno es justo.