Impugnan al titular del SASAR

RIOVERDE.- Promueven un juicio de nulidad administrativa contra la persona que fue designada como director de Sistema de Agua y Saneamiento Ambiental de Rioverde (SASAR), Gildardo Moreno Hernández.

Los promotores del recurso legal señalan que la Junta de Gobierno del organismo no acataron lo que señala el Artículo 99 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí.

El usuario Johan Balderas Dávalos, se presentó la tarde de ayer a formalizar su petición de juicio de nulidad administrativa a efecto de que el Ayuntamiento dentro de los tres siguientes días hábiles, lo remita ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Aseveró el denunciante que la Junta de Gobierno del SASAR designó como director a Gildardo Moreno Hernández.

En el nombramiento, advirtió el usuario de los servicios del organismo operador, no se tomó en cuenta lo señalado en los artículos de la Ley de Aguas del Estado, cuya fracción segunda del artículo 99 manifiesta que la persona designada para el cargo de director general del organismo debe de tener cédula profesional de alguna carrera profesional relacionada con la función que va a desempeña.

Además, el directivo debe contar con experiencia técnica y administrativa de por lo menos cinco años en materia del abasto de agua.

Moreno Hernández es Contador Público y en dicha actividad profesional se ha desempeñado y no tiene ninguna experiencia laboral comprobable en materia de sistema de abasto de agua o de saneamiento ambiental.