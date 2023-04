Niños de kinder toman las clases al aire libre

ALAQUINES.- En los pasillos de la plaza principal al aire libre pequeños del Jardín de Niños “Herbert Spencer” reciben clases, luego de que la alcaldesa reculara en prestarles el auditorio.

Como se recordará, el 9 de septiembre del 2022 el departamento de Protección Civil dictaminó que no está apto el edificio para que los niños del Jardín “Herbert Spencer” recibieran clases, por lo que hace una semana protestaron en Palacio Municipal, ya que el cuerpo edilicio se comprometió a prestarles el teatro municipal para que recibieran clases, pero de última hora no autorizaron, bajo el argumento de que no querían responsabilidades.

Desde el pasado lunes las docentes imparten las materias a los niños de preescolar en los pasillos de la plaza principal, incluso se sientan en el piso.

Padres de familia tienen la confianza de que el gobernador del estado Ricardo Gallardo tome cartas en el asunto y los niños tengan un lugar digno donde reciban sus clases.