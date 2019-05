Impune invasión de informales

Matehuala.- El comercio informal se está apoderando cada día más de las calles del Centro Histórico ante la complacencia del director de Comercio y Alcoholes.

En lo que va de la presente administración no se ha visto la actuación del director de Comercio municipal, Filemón Alvizo. "No sabemos si es muy tolerante o de plano no quiere enfrentarse o le saca al muerto", expresó un comerciante establecido de la calle Hidalgo.

"Los comerciantes establecidos somos los más afectados, porque todo el que se pone frente a nosotros representa una competencia. Ellos no pagan el piso que es una cantidad muy mínima, en cambio nosotros pagamos renta, personal, servicios e impuestos", agregó.

Dijo que lamentablemente ni la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) sale en su defensa y por eso mismo muchos socios se han retirado de ese organismo.

El presidente municipal, Alejandro Segovia, junto con su colaborador Filemón Alvizo, ya deberían de trazar un buen proyecto para poner un orden en el comercio informal, concluyó.