Inauguran Innova TecNM 2026 en su etapa local

Matehuala.- Con la participación de estudiantes, docentes y autoridades educativas se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del InnovaTecNM 2026 en su etapa local en el Tecnológico de Matehuala, teniendo como sede el gimnasio auditorio de la institución.

El evento inició con los honores a la bandera y el Himno Nacional Mexicano, en un acto cívico que reafirma los valores institucionales del Tecnológico Nacional de México.

Posteriormente se realizó la presentación de las autoridades invitadas, entre las que destacaron representantes del ámbito educativo, empresarial y gubernamental, así como directivos y personal del propio plantel.

Este evento tiene como objetivo principal impulsar la creación y desarrollo de proyectos innovadores con potencial de impacto en distintos sectores estratégicos, fortaleciendo las capacidades de investigación, creatividad y emprendimiento de las y los estudiantes.

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Como parte del programa general, se cuenta con la participación de 36 equipos que presentan proyectos en diversas categorías, entre las que destacan Sector agroindustrial, Industria eléctrica y electrónica, Sector energético y Electromovilidad, Tecnologías para la salud humana, Sostenibilidad ambiental y Bienes de consumo final, alineadas a las necesidades actuales de desarrollo tecnológico y social.

Participan cerca de 700 alumnos provenientes de diferentes Instituciones de educación media superior para dar a conocer tanto los proyectos que se presentaron como las carreras que se ofrecen actualmente.