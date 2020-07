"Incendio de relleno y daño a árboles es boicot vs. Ayto."

CIUDAD VALLES.- El director de Obras Públicas del Gobierno municipal, Alberto Machuca Flores insistió que hay boicot y ataques contra la administración de Adrián Esper porque "casualmente después de arrancar 300 de los 800 arbolitos que han sembrado como parte del proyecto de la ciclopista, el basurero se les prendió durante la semana pasada.

No pudo decir quién o quiénes son los que forman parte de ese boicot, pero dijo que son provocaciones, "nuevamente hay una ola de boicot en contra de la administración", refirió.

"Es un vandalismo, es una banda que está en contra y que está, desde hace mucho tiempo, tú sabes que no es la primera vez que están prendiendo a cada rato (el relleno)".

-¿Usted sospecha de alguien? -se le preguntó.

-No, yo no te podría decir un nombre, la verdad, no tengo ninguna sospecha de alguien en específico, pero sí debe ser un grupo que trata de perjudicar a la administración.