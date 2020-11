Incumple mercado "Colón" con medidas de seguridad

RIOVERDE.- Una "bomba de tiempo" las puertas obstruidas del Mercado "Cristóbal Colón", urge que se realice un operativo para tener libre los accesos, señaló la locataria Alma Gloria Hernández.

Las 10 puertas del centro de abastos están obstaculizadas con mercancía, no puede pasar una persona con silla de ruedas así como una ama de casa con la carriola.

Además, dijo que, los estacionamientos para la población están obstaculizados con cajas de mercancía y diablitos, prácticamente han cerrado los accesos al mercado, "de por sí son pocas las puertas abiertas por la contingencia".

"Desafortunadamente no se puede transitar por los pasillos libremente, porque también nos hemos empeñado en obstaculizar", mencionó la locataria.

"Los locatarios no han hecho nada por dejar libres los pasillos, la realidad no he visto trabajando a la Mesa Directiva de Locatarios del Mercado, no se han puesto a trabajar en beneficio de las personas y de la población que acude a realizar sus compras", dijo.

Se había solicitado al titular de Comercio, Emilio Tagle Ávila y al director de Protección Civil, Jesús Padrón que despejen los pasillos del interior y exterior del mercado, pero como siempre todo ha sido "una llamarada de petate"; añadió que no se han presentado rondines de vigilancia por parte de la Policía Municipal, porque en caso de alguna contingencia todo está obstaculizado, banquetas y estacionamientos y no hay dónde se estacione una ambulancia o una unidad de bomberos en caso de conato de incendio, no hay salidas en caso de una emergencia, puntualizó.