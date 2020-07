Inmoral, el cobro de Adrián Esper: Contreras

CIUDAD VALLES.- El litigante, ex regidor y ex director de DAPAS, Luis Ángel Contreras Malibrán mencionó que "es legal" el auto pago que se hizo el alcalde Adrián Esper Cárdenas de un terreno que vendió durante el trienio de Socorro Herrera Orta al Ayuntamiento, "de lo moral", dijo no saber.

Señaló que de cualquier manera habría que conocer la naturaleza del contrato que se firmó en tiempos de la alcaldesa Socorro Herrera, para entender las condiciones de la compra-venta y los detalles sobre si hubo morosidad o alguna cuestión extra qué estudiar.

Lo que no se le hace lógico es que los regidores ahora comenten que ellos no sabían a quien se le estaba pagando el dinero de los adeudos del municipio, "porque si a mí como regidor no me dicen a quién van los montos que estoy viendo, simplemente no apruebo las cuentas".