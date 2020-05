Insiste Margarito en tomar predios municipales

Rioverde.- El ex alcalde Margarito Ortiz Saldívar pretendía como garantía del pago de la deuda que reclama le pague el Ayuntamiento quedarse con varios predios del municipio, ya que la deuda asciende a 1600 millones de pesos.

Aunque por el momento están suspendidas las actividades jurídicas en el Poder Judicial del Estado por la pandemia que se está viviendo por el coronavirus, reconoció el síndico Ulises Ledezma Salazar.

Pero aprovechando la situación, el ex alcalde Margarito Ortiz Saldívar, pretendía tomar como garantía de pago el Boulevard Ferrocarrilero, la base periférica de la Cruz Roja y el centro de salud.

Pero no pudo lograr que se le adjudicaran, los predios del municipio quedaron a salvo, ya que no existe la obligación del municipio para pagar con terrenos la deuda que reclama.

Sin embargo la deuda está vigente, pero hay un buen antecedente que se creó para poder proteger los bienes municipales; actualmente la deuda asciende a 1600 millones de pesos, que resulta impagable.

El funcionario dijo que no se exime al municipio del pago, en el Juzgado no han recibido el pago de los 10 mil pesos mensuales que se le depositan al ex alcalde, porque solo se atienden temas urgentes.