Instalan tianguis en la calle Porfirio Díaz

CIUDAD VALLES.- Esta tarde los tianguistas de la agrupación Miguel Jiménez sí se colocaron sobre las calles Porfirio Díaz y Negrete para vender sus productos, ya que dijeron que el Ayuntamiento no les notificó en ningún momento que no se podían instalar y que tenían muchos productos que se les podían echar a perder.

Sin embargo, los tianguistas de la calle Abasolo decidieron no ponerse este fin de semana, después de una reunión que sostuvieron este medio día.

Guillermina Juárez, tianguista del Miguel Jiménez, señaló que oficialmente nadie les avisó que no se podrían colocar, pero que si las autoridades les pidieran quitarse lo harían, pero mientras tanto estarán trabajando con las medidas higiénicas necesarias.

Comentó que tienen mucho producto que se les puede echar a perder y que trabajarán con toda la higiene y precaución para evitar algún contagio, son más de 200 comerciantes que se colocan durante los sábados y domingos en la calle Negrete y Porfirio Díaz.

Dijo que no tienen sueldo fijo y viven de lo que venden cada 8 días, además piden a la población acudir al tianguis, también tomando las medidas de prevención necesarias, pues tendrán alcohol gel y mantendrán limpios sus espacios y pidió a los medios de comunicación no inventar información donde se diga que no obedecieron a la autoridad, porque a nosotros nadie nos avisó nada.

En lo que respecta a los tianguistas de la calle Abasolo, la dirigente Mercedes Zúñiga, dijo que con la finalidad de contribuir con las medidas preventivas, los más de 120 comerciantes del tianguis decidieron no colocarse este fin de semana, esto tras una reunión celebrada este mediodía.