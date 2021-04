Invernadero de cactáceas, sin mercado

Cedral.- Mujeres de la comunidad Miguel Hidalgo recolectan cactáceas, a las que les dan vida a través de un invernadero que cuidan para mejorar los cultivos de este tipo de cactáceas importantes de la región.

Son cuarenta las mujeres que trabajan en el invernadero, en el desarrollo y cuidado de las cactáceas, que son una gran variedad y las que en estos meses también enfrentan la escasez de agua para la conservación de sus plantíos.

Las mujeres buscan detonar estos cultivos, cuidándolas no dejándolas morir, sin embargo comentaron no hay mercado, no hay quién se interese en el producto, considerando que ha faltado promoción. Argumentan que requieren apoyo para que puedan abrir mercados, y personas visiten el invernadero, donde hay una gran variedad de cactus, que pueden ser comercializados y así tener un recuerdo del Altiplano, de sus flores y cultivos.